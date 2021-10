Schwimmbad-Besuch in Kempen : Aquasol: In den Herbstferien gilt auch für Schüler 3G

Kempen Kinder und Jugendliche müssen in den Herbstferien für den Schwimmbad-Besuch im Kempener Aquasol einen 3G-Nachweis beibringen. Grund: In den Ferien gibt es keine regelmäßigen Corona-Tests an Schulen.

Für den Schwimmbad-Besuch in den Herbstferien brauchen Schüler einen 3G-Nachweis. Das teilten die Stadtwerke Kempen als Betreiber des Aquasol am Donnerstag mit. Nach Beschluss des NRW-Gesundheitsministeriums tritt mit Beginn der Herbstferien für Schüler zeitweise die 3G-Regel in Kraft. Sie waren bislang beim Schwimnbadbesuch vom 3G-Nachweis befreit, da sie normalerweise in den Schulen regelmäßig auf Corona getestet werden. Wer in der Ferienzeit (vom 11. bis 23. Oktober) schwimmen will, muss nun nachweisen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Weil in den Schulferien die regelmäßigen Schultests wegfallen, müssen nicht geimpfte Kinder (ab sechs Jahren) und Jugendliche den Nachweis über ein negatives Testergebnis mitbringen. Der Nachweis ist an der Kasse des Aquasol zusammen mit einem Lichtbildausweis, etwa dem Schülerausweis, vorzulegen. Corona-Schnelltests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein und müssen in einem Schnelltestzentrum durchgeführt werden. Die Bürgertests sind für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren derzeit weiterhin kostenfrei. Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, sind von der Testpflicht ausgenommen.