Evangelischer Kirchenkreis Gladbach-Neuss : „Sonntagsgottesdienst als Tankstelle für den Alltag“

Rhein-Kreis Bei der Herbstsynode des Kirchenkreises Gladbach-Neuss ging es um die Gestaltung der Zukunft und wie wieder mehr Menschen erreicht werden können. Zudem gab es Personalentscheidungen.

In den Kreissynodalvorstand, dem Leitungsgremium des Kirchenkreises zwischen den Synoden, wurden außerdem Pfarrerin Susanne Schneiders-Kuban, Krankenhausseelsorgerin in Neuss, Pfarrerin Maike Neumann (Evangelische Kirchengemeinde Kaarst), Ilmo Pathe (Christuskirchengemeinde Neuss), Udo Schwalenbier (Christuskirchengemeinde Mönchengladbach) und Christoph Strunk (Kirchengemeinde Wickrathberg) gewählt. Stellvertretende Synodalälteste sind Eberhard Berg (Kirchengemeinde Mönchengladbach-Großheide), Verena Dziobaka-Spitzhorn (Christuskirchengemeinde Neuss) und Annett Klosa (Friedenskirchengemeinde Mönchengladbach).

Um die Menschen für sich zu gewinnen, müsse die Kirche zurück zu ihren Wurzeln und ihrer Spiritualität, so eine der Überlegungen der Synode, in der 160 Synodale fast 120.000 evangelische Gläubige aus den 23 evangelischen Kirchengemeinden zwischen der niederländischen Grenze und dem Rhein vertreten. Außerdem müsse die Leitungsstruktur verändert werden. Sie müsse überschaubar für die Gläubigen sein. Zugleich müsse die Kirche näher an die Menschen heranrücken. „Der Sonntagsgottesdienst sollte als Tankstelle für den Alltag dienen“, so Denker.