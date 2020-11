Unternehmen mit Sitz in Neuss : Yamaha liefert Fahrzeuge an Offroad-Park

Neuss Der Fahrzeug-Hersteller Yamaha mit Sitz in Neuss kooperiert mit dem Offroad-Park „Fursten Forest“ in Niedersachsen. Anfang November lieferte das Unternehmen neue Fahrzeuge.

Yamaha Motor Deutschland und die Freizeit- und Ferienpark Fürstenau GmbH haben ihre Kooperation weiter ausgebaut. Der in Neuss ansässige Fahrzeughersteller lieferte 15 neue Vierräder an den Offroad-Park „Fursten Forest“. Der liegt zwischen Osnabrück und Meppen auf einem ehemaligen Truppengelände und ist mit einer Größe von 400 Hektar einer der größten seiner Art in Europa für Fans von Offroad-Fahrzeugen, also beispielsweise Quads, Jeeps oder sogar Panzer.