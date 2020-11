Corona in Neuss : Gesamtschule Nordstadt am Dienstag und Mittwoch geschlossen

Neuss Die Gesamtschule Nordstadt bleibt am Dienstag und Mittwoch geschlossen. Alle Lehrer müssen in den kommenden zwei Tagen in häusliche Isolation.

Das teilt die Gesamtschule Nordstadt auf ihrer Homepage mit. Für die Schüler bestehe jedoch keine Isolationsnotwendigkeit, heißt es dort weiter. Sie sollen mit Distanzlernmaterial versorgt werden. Am Mittwoch werde es mehr Informationen zum weiteren Verlauf geben.

(ubg)