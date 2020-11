Am Leuchtenhof in Neuss : Darum steigen die GWN-Gärtner auf Lavendel um

Am Leuchtenhof in Neuss

Neuss-Nordstadt Dem Preisdruck bei der Produktion von Beet- und Balkonpflanzen kann die GWN-Gärtnerei nicht mehr standhalten, ihren Weihnachtsbasar müssen die Werkstätten absagen. Da wird der Duftbringer Lavendel zum Hoffnungsträger.

In den Gewächshäusern der GWN-Gärtnerei am Leuchtenhof macht sich ein neuer Geruch breit. Wo es sonst um diese Jahreszeit nach Tannengrün riecht, weil sich die Gemeinnützigen Werkstätten auf den großen Weihnachtsbasar am Wochenende vor dem ersten Advent vorbereiten, ist derzeit höchstens eine Lavendelnote zu erschnuppern. Denn der Basar auf der Morgensternsheide ist abgesagt und Lavendel der neue Hoffnungsträger.