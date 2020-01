Fünf Fakten zur Kirche in Neuss : „Zukunft heute“

Neuss 1. Perspektive Langfristig muss nach Ansicht von Experten fast jedes dritte der landesweit 6000 Gotteshäuser außer Dienst gestellt werden. Davon ist im Kreisdekanat Neuss noch nicht die Rede.

3. Bauvorhaben Aktuell ist St. Martinus in Kaarst eine Baustelle. Ab April wird auch die Neusser Kirche Heilige Dreikönige umgebaut. Beides sind reine Sanierungsprojekte. An St. Quirin wird nach Darstellung von Oberpfarrer Guido Assmann demnächst die Sakristei saniert werden müssen. In dem Zusammenhang werde darüber nachgedacht, in diesem Anbau Räume vorzusehen, die man gegebenenfalls auch zu liturgischen Zwecken nutzen kann.