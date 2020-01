Polizei in Neuss ermittelt : Einbrecher dringen in Häuser ein

Die Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Uedesheim (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Uedesheim Einbrecher sind am Wochenende in Uedesheim auf Beutezug gegangen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Unbekannten am Samstag zwischen 4 und 8.15 Uhr in ein Reihenhaus am Bongertweg ein, während die Bewohner schliefen.

Die Einbrecher erbeuteten Geld und einen Apple-Computer. Zudem drangen Unbekannte zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Pfarrer-Smeddinck-Straße ein. Sie stahlen ein Portemonnaie.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)