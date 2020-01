„Pozo Quirino“ in Neuss : Weltküche, Wein und Kultur im Gewölbekeller

Neuss In seiner neuen kleinen Gaststätte an der Münsterstraße 14 hat Unternehmer und Gastronom Volker Finke Großes vor: Weltküche, gepaart mit erlesenen Weinen, und dazu im 1000 Jahre alten Gewölbekeller auch Comedy-Abende, Lesungen und Theateraufführungen.

So lautet sein das Konzept für das Ladenlokal, in dem bis vor kurzem die „Cantinho portugues“ untergebracht war.

„Den Namen ,Pozo Quirino‘ habe ich wiederbelebt, weil er so toll passt – das Tor zum Quirinus“, sagt Finke. Auf die Speisekarte bringt der Gründer und Geschäftsführer des Technikunternehmens TPA und Mit-Betreiber der spanischen Tapasbar „Zoco bella“ einen Mix aus mediterraner, deutscher und manchmal gerne auch amerikanischer, afrikanischer oder polnischer Küche – alles auf gehobenem Niveau mit leicht experimentellem Touch, erklärt der neue Betreiber. Aus dem „Zoco bella“ am Markt hat Finke hierfür Chefkoch Danijel Supljika ins „Pozo Quirino“ geholt. Die Karte ändere sich täglich und sei bewusst klein gehalten, um immer Frisches auf den Teller bringen zu können, erklärt Finke. Heute stehen Ziegenkäse mit Rote Beete, Rinderfilet vom Eifeler Weiderind, Lammrücken und eine französische Käseplatte auf der schwarzen Tafel, die die Menükarten aus Papier ersetzt. Zudem soll sein Lokal, das er von montags bis samstags ab 18 Uhr geöffnet hat, ein Treffpunkt für Weinliebhaber werden, sagt Finke, der gemeinsam mit seinem Gastronomie-Partner Jürgen Vogels auch einen Weinhandel betreibt. Im „Pozo Quirino“ hat er mehr als 30 Weine im Angebot.

Im Untergeschoss hat Finke den 1000 Jahre alten Gewölbekeller neu hergerichtet und mit dunkelbraunen Holzmöbeln, weißen Kerzen, Kerzenlüstern und weißen Servietten ein raues und gleichzeitig stilvolles Ambiente geschaffen. In dem alten Gemäuer plant er eine Kombination aus Essen, Trinken und Kulturgenuss. Unter dem Motto „Neusser lesen für Neusser“ sollen bekannte Persönlichkeiten aus der Quirinusstadt den Gästen vorlesen. Zudem plant er Events mit Comedy-Stars, die ihr neues Programm vor kleinem Publikum testen, Jazz-Abende und Event-Dinners, bei denen Mitglieder des Ensembles am Rheinischen Landestheater Ausschnitte aus ihren Programmen zeigen. Wer in der oberen Etage diniert, kann den Köchen durch die offene Küche beim Essen zubereiten zusehen. An lauen Sommerabenden soll eine Außenterrasse die Laufkundschaft anlocken. „Das ,Pozo Quirino‘ ist ein Lokal für Neusser“, sagt Finke – und nimmt stolz die Quirinus-Figur und das Obertor aus dem Regal, das er sich mit einem 3D-Drucker hat fertigen lassen.