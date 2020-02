Häuser beschädigt : Feuerwehr beseitigt Sturmschäden in Neuss

Die Feuerwehr Neuss ist am Samstag zu Einsätzen wegen Sturmschäden ausgerückt. Foto: Feuerwehr Neuss

Neuss Die Feuerwehr Neuss ist am Samstagnachmittag zu mehreren Einsätzen wegen Sturmschäden ausgerückt. Durch eine Windböe wurden an der Kasterstraße in Grimlinghausen elf Häuser im Dachbereich beschädigt.

In Hinterhöfen mussten zudem zwei Bäume beseitigt werden, wie Feuerwehrsprecher Christian Franke erklärt.

Alle Sturmschäden werden nach und nach beseitigt, ein Großteil ist bereits erledigt. Die Feuerwehr musste nicht nur nach Grimlinghausen ausrücken, sondern auch nach Norf. Am Kirmesplatz muss eine etwa 25 Meter hohe Tanne gefällt werden, die durch den starken Wind beschädigt wurde.

(abu)