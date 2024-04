DWD prüft Tornado-Verdacht Sturm wütet in Korschenbroich – „Das war richtig gruselig“

Bettina Herzogenrath, Anwohnerin der Don-Bosco-Straße hat den Sturm kommen hören: „Es gab eine Vorwarnung, ein Geräusch, als wären unzählige Lkw auf dem Weg nach Korschenbroich. Hörte sich an wie ein massives Donnergrollen.“ Dann sei plötzlich das Unwetter über die Stadt hereingebrochen und habe wahrscheinlich keine 45 Sekunden gewütet. Annette Thomiczny, die in einer Wohnung an der Don-Bosco-Straße lebt, ist kurz nach dem Sturm immer noch fassungslos. Sie berichtet, dass alle ihre Fenster gewackelt hätten. Wenn sie aus ihrer Wohnung in die Gärten guckt, sieht sie normalerweise eine Holzscheune. Doch die war plötzlich nur noch zu einem Teil vorhanden. „Die komplette Rückwand inklusive Fenster war weg. Sie ist zehn bis 20 Meter weit geweht und in Einzelteile zerlegt worden.“ Diese sind in den Gärten verstreut.