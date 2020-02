Ende des Zweiten Weltkriegs : Als die Alliierten nach Neuss kamen

Die amerikanischen Truppen beim Einmarsch. Foto: privatarchiv hüsch /us army

Neuss Vor 75 Jahren rückten die Alliierten auf das Gebiet des heutigen Rhein-Kreises vor. Am 2. März 1945 marschierten die US-Amerikaner in Neuss ein. Die nationalsozialistische Herrschaft war damit in der Quirinus-Stadt beendet.

Von Andreas Buchbauer

Das Dröhnen der Geschütze, der Artillerie-Donner aus der Ferne und der Einschlag von Raketen lagen seit Tagen über der Stadt. Aber der letzte Vorstoß dauerte nicht mehr lange. Als die US-amerikanischen Truppen gegen 4 Uhr in den frühen Morgenstunden des 2. März 1945 mit der Besetzung von Neuss begannen, war der Widerstand der Wehrmacht gebrochen. In ihrem Buch „Kriegsende 1945 im Kreis Neuss“ beschreibt die Heimatforscherin Margrit Sollbach-Papeler die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs in der Region. „Am 1. März 1945 wechselten die ,Braunen’ fluchtartig mit ihren Autos oder Fahrrädern – natürlich ohne Parteiuniform – auf die andere Rheinseite hinüber“, notiert sie mit Blick auf die Quirinus-Stadt. Neuss sei am 1. März „praktisch parteifrei“ gewesen.

Entlang der Bahndämme an der Jülicher-, Bergheimer- und Rheydter Straße rückten die Amerikaner in die Stadt ein, gegen 4.30 Uhr war Neuss eingenommen. Keine 24 Stunden zuvor, gegen 13 Uhr am 1. März 1945, hatte das 1. Bataillon des 329. Infanterie-Regiments der 383. US Infanterie-Division mit dem Angriff auf die Stadt begonnen. Das schnelle Vorrücken war kein Einzelfall. Seit dem 23. Februar 1945 rückten Einheiten der 9. US-Armee unter dem Decknamen „Operation Grenade“ – übersetzt „Unternehmen Granate“ – von Westen kommend an Rhein und Rur vor. Bereits am 28. Februar, also nur fünf Tage nach dem Beginn der „Operation Grenade“, war mit Jüchen der erste Ort im Kreis gefallen. Sherman-Panzer der 2. amerikanischen Panzerdivision rollten auf den Marktplatz.

Info Schneller Erfolg der „Operation Grenade“ Vormarsch Der Vormarsch der US-Truppen im Gebiet des heutigen Rhein-Kreises Neuss war Bestandteil der am 23. Februar 1945 gestarteten „Operation Grenade“. Kriegsende Die NGZ veröffentlicht in den nächsten Wochen weitere Artikel zum Thema.

Holzheim, Korschenbroich und Kaarst kamen einen Tag später unter US-Kontrolle, ehe schließlich Grevenbroich am Mittag des 3. März vollständig erobert war. Rommerskirchen war ebenfalls am 3. März unter US-Kontrolle, Dormagen zwei Tage später. Für viele Neusser bedeutete der schnelle Erfolg der Amerikaner das pure Überleben, dafür traf es die Bewohner Kölns umso härter. „Für den 2. März hatte die britische Luftwaffe einen Großangriff auf Neuss geplant“, schreibt Sollbach-Papeler. „Da die Stadt zu diesem Zeitpunkt bereits in amerikanischen Händen war, erübrigte sich jedoch der geplante Luftangriff und das Bombengeschwader wurde stattdessen nach Köln weitergeleitet. Am 4. März erfolgte ein weiterer Angriff auf Köln, an dem 1000 Flugzeuge beteiligt waren, die alle über Neuss einflogen.“

Der letzte besonders schwere Luftangriff auf Neuss hatte sich damit am 23. Januar 1945 ereignet, als 181 Maschinen der US Air Force mit Begleitschutz rund 2000 Bomben über der von den Alliierten wegen des Hafens, der Industrie und der bedeutenden Eisenbahnanbindung als strategisch wichtig eingestuften Stadt abwarfen. Es gab mindestens 13 Tote, Hunderte Wohnhäuser wurden zerstört oder beschädigt. Industriebetriebe lagen in Trümmern.

Am 2. März begann schließlich die Besatzungszeit. Wichtig war der Wiederaufbau der Wirtschaft. Das wirtschaftliche Leben war in den letzten Wochen des Krieges in Neuss mehr und mehr zum Erliegen gekommen, wie im 1969 in erster Auflage von der Stadt herausgegeben Buch „Neuss im Wandel der Zeiten“ nachzulesen ist. „Unter den jederzeit drohenden Bombenangriffen und Kampfhandlungen konnten nur noch wenige Versorgungsbetriebe für Nahrungsmittel eine eingeschränkte Tätigkeit entfalten“, heißt es darin. Am 1. April nahm eine ordnungsgemäß eingesetzte Wirtschaftskammer unter Führung bedeutender Neusser ihre Arbeit auf.