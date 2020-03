Jazzkonzert in Neuss : Jürgen Dahmen inspiriert, TAN enttäuscht

Überzeugte mit einem inspirierenden Konzert: Jürgen Dahmen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Das „Blue In Green“-Doppelkonzert in der Alten Post rückte das Schaffen des Neusser Allround-Musikers Jürgen Dahmen ins Rampenlicht.

Von Martin Laurentius

Auf der Suche nach Inspiration: Bevor sich der Pianist und Keyboarder Jürgen Dahmen auf das Wagnis eines unbegleiteten Solo-Klavierkonzertes einlässt, verharre er mit gesenktem Kopf über den 88 Tasten des Flügels: konzentriert mit geschlossenen Augen, den Blick nach innen gerichtet, um dem Nachhall seiner Gedanken und Gefühle, die seine Seele zum Schwingen bringen, zu lauschen.

Plötzlich beginnt Dahmen, Akkorde breit aufzufächern. So introspektiv, wie er zuvor am Flügel saß, so extrovertiert geht er nun zu Werke, als tatsächlich die Töne und Klänge aus seinem Instrument zu purzeln scheinen. Noch hat er seine Gedanken nicht gesammelt und den Impuls nicht gefunden, der es ihm erlaubt, eine Phrase, ein melodisches Motiv oder rhythmisches Pattern improvisierend zu bearbeiten und durchzuführen.

Aber genau das macht seine frei gestaltete Einleitung in diese Soloexkursion so spannend: Wann findet Dahmen an den Punkt, an dem er sich wagemutig in den reißenden Strom der musikalischen Emotionen, Gedanken und Ideen stürzen kann? Und dann hat er ihn, den Impuls zur spontanen Entfaltung und Fortentwicklung: ein kleines thematisches Fragment, an dem er sich festbeißt, es rhythmisch variiert und melodisch von allen Seiten neu ausleuchtet, um sich immer weiter vom Ursprung zu lösen.

Dahmen verfängt sich nun im Fluss seiner kreativen Gestaltungskraft, erklimmt trittsicher und suchend zugleich schroffe Felswände aus dissonanten und konsonanten Klängen, um oben am Grat in die Ferne zu lauschen und zu entscheiden, wohin ihn der Weg seiner Improvisationskunst noch führen soll. Am Ende ist er wieder dort, wo er am Anfang war: Soll mit dieser einen leisen Tontraube tatsächlich Schluss sein? Stille. Applaus.