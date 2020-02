Sondersitzung des Integrationsrates in Neuss : Nach Hanau: Polizei setzt Überwachung gefährdeter Objekte fort

Neuss Die Verunsicherung unter den ausländischen Mitbürgern ist nach der Bluttat von Hanau und der Ermordung von neun Migranten groß. Auf Unbekannte, die zum Gottesdienst in einer Moschee erscheinen, würde mit Angst geschaut, berichtete Hakan Temel am Freitag im Integrationsrat.

„Das hat es früher nicht gegeben“, sagte er. So wurde die Sondersitzung, die Ozan Erdogan kurzfristig einberufen hatte, auch zum Hinterfragen der Sicherheitslage für Ausländer in Neuss genutzt. Vor allem aber sollte von ihr das Signal ausgehen, wie es Bürgermeister Reiner Breuer formulierte, „dass die Stadtgesellschaft hinter allen steht, die Angst haben, Opfer werden zu können“.

Ihren deutlichsten Ausdruck fand diese Absicht in einer Resolution, die von der gewählten Interessenvertretung der über 26.000 Ausländern in Neuss einstimmig verabschiedet wurde. Mit ihrem Text bekennen sich Verwaltung und Politik nicht nur zu einer offenen Stadtgesellschaft und Prinzipien wie Humanität, Toleranz, Demokratie und kultureller Vielfalt, sondern reihen sich auch in die große Gemeinschaft der Städte in Deutschland ein, die gleichlautende Erklärungen verabschiedet haben. Karin Kilb (CDU) nannte den Text „vertrauensbildend für unsere Mitbürger und Migranten jeglicher Coleur“. Für Jenny Olpen (Grüne) ist er auch ein Anstoß zum Handeln. Schulen, Vereinen, Verbänden und Parteien will Sozialdezernent Ralf Hörsken die Resolution nun mit der Aufforderung zukommen lassen, darüber zu reden, aktiv zu werden. Die Stadt selbst werde ihr Integrationskonzept überarbeiten.