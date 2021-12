Heimatpreis Neuss : Ehrenamtlich engagierte Neusser ausgezeichnet

Neuss „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“: So lautet das Motto, unter dem lokales Engagement gefördert wird. Doch neben dem Neusser Heimatpreis wurde in diesem Jahr auch ein Sonder-Ehrenamts-Preis verliehen.

Mit je 1875 Euro wurden zwei zweite Preise ausgezeichnet: Eine der Auszeichnungen ging an Martin Kluth, der sich für das Brauchtum in der Stadt Neuss besonders verdient gemacht hat. Mit gerade mal 21 Jahren musste der Helpensteiner den damals erkrankten Schützenpräsidenten des Dorfes vertreten. Ein Jahr später wählten ihn die Helpensteiner Schützen zu ihrem Präsidenten und dies ist der engagierte Bürger bis heute geblieben. In 45 Jahren als Präsident der Fidelen Brüder Helpenstein war er an zahlreichen Aktivitäten zur Stärkung der Dorfgemeinschaft beteiligt.