Corona im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Todesopfer steigt auf 397

Rhein-Kreis Die Zahl der Corona-Todesopfer ist im Rhein-Kreis auf 397 gestiegen. Aktuell ist bei 2934 Menschen (Vortag: 2 964) eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen. 1247 Infizierte (Vortag: 1220) sind vollständig geimpft.

Ein 67-jähriger Mann aus Korschenbroich und eine 96-jährige Frau aus Neuss sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Das teilt der Kreis mit. Aufgrund ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus befinden sich aktuell 21 Personen (Vortag: 19) in einem Krankenhaus, von denen 6 (Vortag: 5) vollständig geimpft sind.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 243,1 (Vortag: 250,7). Die Hospitalisierungsrate liegt in NRW bei 4,62. Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in 925 Fällen (Vortag: 829) die Delta-Variante und in 4 Fällen (Vortag: 2) die Omikron-Variante nachgewiesen.