Übergabe im Leichlinger Rathaus : Heimatpreis-Ehrung in kleinem Kreis

Heimatpreis-Ehrung in kleinem Kreis

Dominik Laufs und Frank Steffes (hinten) überreichten die Ehrung an den VVV Witzhelden (vorne), Crew (Mitte r) .und die Kirchengemeinde (Mitte, l.). Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Wegen der Corona-Pandemie fiel eine größere Übergabe im neuen Stadtpark flach. VVV Witzhelden, Crew und die Evangelisch-Feikirchliche Gemeinde Kuhle nahmen die Ehrung im Rathaus entgegen.

Die gibt im Falle Leichlingens seit 2019 in jedem Jahr ein Dankeschön an Vereine, die sich für die Gestaltung der Blütenstadt einsetzen. „Mit dem Preis soll das Engagement der Menschen wertgeschätzt werden, die ihre Heimat jeden Tag, im Großen wie im Kleinen, gestalten. Der Heimatpreis ist neben Lob und Anerkennung zugleich auch Ansporn für andere mitzumachen“, erinnert die Stadt. Das Rampenlicht für die diesjährigen Preisträger fiel am Donnerstag etwas kleiner aus.