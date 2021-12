Lichterglanz in Hoisten : Ein Stern strahlt über dem Weihnachtshaus

Hoisten Es glitzert und funkelt in der Hochstadenstraße: Das Weihnachtshaus von Familie Martin leuchtet seit dem ersten Advent wieder. Zwei Monate lang hat Sven Martin dafür geschraubt und dekoriert.

Zahlreiche Kinder, Eltern und Großeltern ziehen in diesen Tagen durch die Straßen von Hoisten. In ihren Händen halten die Mädchen und Jungen einen Brief, adressiert an den Weihnachtsmann. Ihr Ziel: Der Weihnachtsbriefkasten an der Hochstadenstraße 22a – und der ist nicht zu übersehen. Um die rote Postbox glitzern und blinken Hunderte Lichter. Doch nicht nur der Weihnachtsbriefkasten leuchtet. Seit dem ersten Advent erstrahlt das Haus von Familie Martin wieder jeden Tag von 17 bis 21 Uhr, am Wochenende bis 22 Uhr, in vollem Glanz.