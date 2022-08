Landesgartenschau in Neuss : CDU Neuss pocht auf Erweiterung des Botanischen Gartens

Neuss Umweltdezernent Matthias Welpmann hatte am Mittwoch den Hinweis gegeben, dass die Laga derzeit höchste Priorität genießt und andere Projekte zurückstehen müssten. Die Union fordert hingegen, dass zur Laga alle Parks und Grünanlagen in einem einwandfreiem Zustand sind.

Die CDU wehrt sich gegen die Absicht der Stadt, die Erweiterung des Botansichen Gartens möglicherweise erst im Anschluss an die Landesgartenschau 2026 (Laga) zu vollenden. Einen entsprechenden Hinweis hatte Umweltdezernent Matthias Welpmann am Mittwoch gegeben und betont, dass die Laga derzeit höchste Priorität genießt und andere Projekte zurückstehen müssten. Doch so einfach kann es sich der Umweltdezernent nach Ansicht der Union nicht machen. Sie pocht darauf, bestehende Beschlüsse einzuhalten, und fordert, dass zur Laga 2026 alle Parks und Grünanlagen in einwandfreiem Zustand sind.