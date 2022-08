Crash bei Neuss-Holzheim : Lkw fährt anderem Lkw auf – Stau nach Unfall auf A 46

Kapellen/Holzheim Am Donnerstagmittag ist es zu einem Unfall auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Heinsberg gekommen. Einsatzkräfte mussten einen Teil der Fahrbahn sperren. Es kommt zu Staus.

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ist es auf der A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf zu einem Unfall gekommen. Nahe der Anschlussstelle Neuss-Holzheim musste ein Lkw-Fahrer bremsen – dahinter fuhr ein anderer Lkw auf. Durch den Zusammenprall wurde nach Auskunft eines Sprechers der zuständigen Polizei in Düsseldorf der Fahrer des hinteren Lkw verletzt.