Konzerte in Neuss und Europa : Kammerakademie kehrt zur neuen Saison zurück ins Zeughaus

Zuletzt traten sie in der Stadthalle auf, nun setzt Chefdirigent Christoph Koncz am 9. Oktober im Zeughaus zum Saisonauftakt an. Foto: Melanie Stegemann

Neuss Der Programmplan liegt vor: Sechs Abokonzerte und vier Gastspiele hat die Deutsche Kammerakademie Neuss geplant. Karten können ab dem 1. September bestellt werden.

Die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) startet mit guten Nachrichten in die neue Konzertsaison: Sowohl die musikalische Leiterin Isabelle van Keulen, als auch Chefdirigent Christoph Koncz haben ihre Verträge mit der Kammerakademie verlängert. Koncz bleibt weitere zwei Jahre, van Keulen hat für drei Jahre verlängert.

Während die Kammerakademie in der vergangenen Saison zumeist in der Stadthalle spielte, kehrt sie nun mit ihren Abo-Konzerten ins Zeughaus zurück. Los geht es am Sonntag, 9. Oktober: Christoph Koncz und die DKN präsentieren „Eroica“ mit Werken von Mozart und Beethoven.

Mit Streicherklängen der späten Romantik geht es am 13. November unter der Leitung von Isabelle van Keulen weiter: Im Mittelpunkt steht Erich Wolfgang Korngolds Symphonische Serenade op. 39 – ein wehmütiger Rückblick auf die Zeit um 1900.

im neuen Jahr, am 26. Februar, lädt die DKN mit einem Gast am Pult zur Matinee: Andreas Ottensamer kommt aus Österreich, ist Klarinettist und gehört als Dirigent zum „verheißungsvollen Nachwuchs.“ Mit dabei hat er Ballettmusik, Haydn und unter seiner Leitung erklingt das erzromantische Intermezzo für Streichorchester op. 8 von Franz Schreker. In ihrer doppelten Funktion als künstlerische Leiterin und Solistin ist Isabelle van Keulen am 19. März unterwegs und wird mit der dkn „Souvenirs“ präsentieren.