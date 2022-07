SPD schlägt Open-Air-Bühne in Neuss vor : Bürgerpark und Kulturraum – eine Idee mit Potenzial

Meinung Neuss Die SPD trommelt für eine dauerhafte Open-Air-Bühne im Neusser Rennbahnpark. Mit der Landesgartenschau besteht die Chance, dass daraus etwas wird. Was für das Projekt spricht und wie es die Kulturszene bereichern könnte.

Nicht erst seit Corona boomt der Trend hin zu Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel. Und mit der Pandemie wurden viele Veranstalter erfinderisch: Open-Air-Kinos feiern vielerorts Erfolge, Konzerte sowieso, auf großen, aber auch auf kleinen Bühnen, teils sogar kostenlos für Publikum wie etwa bei den Hofgarten-Konzerten in Düsseldorf. Apropos Düsseldorf: Natürlich ist nicht zu erwarten, dass Ed Sheeran, der vor vier Jahren gern draußen auf dem Messeparkplatz in der Landeshauptstadt gespielt hätte, dann aber nicht durfte, weil dafür viele Bäume hätten weichen müssen, demnächst in Neuss aufschlägt. Obwohl. Platz genug wäre im Rennbahnpark ja eigentlich… Scherz. Ein Veranstaltungsort in der Kategorie der von der SPD benannten Gilde-Parkbühne in Hannover wäre schon ein Gewinn für Neuss – und gerade im Rahmen der Planungen für die Landesgartenschau allemal schneller zu realisieren, günstiger zu finanzieren und später auch zu unterhalten als eine ebenfalls diskutierte Mehrzweckhalle.