Gründungsjubiläum : Neusser Baugenossenschaft besteht seit 75 Jahren

Der Vorstand der Neusser Heimstätten Baugenossenschaft eG besteht unter anderem aus Hubert Zimmermann (l.) und Anton Böhmer (r.). Ex-Vorstandsmitglied Helmut Möllenbeck (2.v.l.) verstarb am 21. Juli. Foto: NHB

Neuss Die Neusser Heimstätten Baugenossenschaft eG (NHB) entstand zum Ende des zweiten Weltkrieges. Das Gründungsjubiläum stand auch bei der vergangenen Mitgliederversammlung im Fokus.

In der diesjährigen Mitgliederversammlung konnte die Neusser Heimstätten Baugenossenschaft eG (NHB) wieder auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Aufgrund des außerordentlichen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2021 wurde die Auszahlung eine Dividende in Höhe von 4 Prozent beschlossen.

Im besonderen Fokus der Mitgliederversammlung stand das 75-jährige Gründungsjubiläum der NHB. Die Keimzelle der NHB liegt in der südlichen Furth. Im Mai 1947 herrschte wegen des gerade zu Ende gegangenen zweiten Weltkrieges große Wohnungsnot. Da sowohl Materialien und auch Arbeitskräfte knapp waren, fanden sich 46 tatkräftige Männer zusammen und organisierten die Selbsthilfe. Da sich in der Gruppe viele Berufe wiederfanden, wurde mit viel Geschick und Improvisationstalent, für damalige Verhältnisse, großzügige und moderne Häuser und Wohnungen geschaffen.

Noch unter dem Namen Neusser Heimstätten Baugenossenschaft „Selbsthilfe“ eGmbH wurde zunächst zum 22. Juni 1947 die Satzung entwickelt, welche wenig später in der ersten Mitgliederversammlung der NHB verabschiedet wurde. Am 18. August 1947 wurde die Genossenschaft erstmals in das Genossenschaftsregister eingetragen. Im Laufe der Jahre wandelte sich die Genossenschaft „Selbsthilfe“ und es wurden neben den rund 300 Ein- und Zweifamilienhäuser auch 12 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 102 Wohnungen gebaut. Damit wandelte sich die Aufgabe der Genossenschaft zur reinen Wohnungsgenossenschaft.