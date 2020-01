Musicalwochen Neuss : Casting in der Alten Post für das neue Musical

Neuss Die Neusser Musicalwochen gehen in die nächste Runde – mit „Hairspray“. Für diese Produktion werden engagierte und talentierte Darsteller ab 15 Jahren mit fortgeschrittener Gesangs-, Schauspiel- und/oder Tanzerfahrung gesucht.

Vorbereitet werden für die Auditions müssen ein moderner Schauspielmonolog (circa fünf Minuten), ein Musicalsong und ein Popsong (mindestens einer der Songs soll in deutscher Sprache vorgetragen werden). Der Anspruch ist sehr hoch, entsprechender Einsatz wird vorausgesetzt. Hauptprobetag ist immer samstags von 10 bis 16 Uhr. Zusätzlich finden montags zwischen 18 bis 22 Uhr regelmäßig Tanzproben sowie musikalische Proben statt. In den vierwöchigen Intensivproben während der Sommerferien wird durchgeprobt. In der Endprobenwoche vor der Premiere am 9. September finden jeden Nachmittag/Abend Proben statt. Die Teilnahme an allen genannten Proben und an den Aufführungen (am 9., 11., 12., 13., 16., 18., 19. und 20. September) ist verpflichtend.