Erste Museumspädagogin in Neuss : Trauer um die Museumspädagogin Lotte Sturm

Neuss Im Alter von 84 Jahren ist die Künstlerin am vergangenen Sonntag gestorben. Sie war von 1974 bis 2000 am Clemens-Sels-Museum tätig.

Wie viele Kinder und Jugendliche mag sie als Museumspädagogin wohl in Neuss an Geschichte und Kunst herangeführt haben? Das wird kaum zu zählen sein, und die Kinder von damals sind heute längst Erwachsene. Gleichwohl bleibt Lotte Sturm im Gedächtnis, in deren und letzten Endes in dem der Stadt – auch nach ihrem Tod am vergangenen Sonntag, nach einem Jahr der Stürze und Krankenhausaufenthalte. Lotte Sturm wurde 84 Jahre alt, und zu ihren engsten Begleiterinnen gehören zweifellos Gisela Götte und Christiane Zangs. Beide ehemalige Museumschefinnen in Neuss, Kolleginnen also und daher vom Thema sehr nah, aber eben auch im Alltag: „Besonders Gisela Götte hat sich um Lotte gekümmert“, sagt Christiane Zangs, heute Kulturdezernentin, ohne jedes Zögern.