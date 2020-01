Rheinland Klinikum im Rhein-Kreis Neuss : Steigende Geburtenzahlen an allen Standorten

Rhein-Kreis Sie heißen Felix und Emilia, Ben und Mia: Mehr Kinder denn je haben im Jahr 2019 in den drei Geburtshilfen des Rheinland Klinikums in Neuss, Dormagen und Grevenbroich das Licht der Welt erblickt.

Rückblick: Im vergangenen Jahr wurde der Kreißsaalbereich umgebaut und auf nun fünf Geburtsräume erweitert. „Für uns ist es wichtig, den Frauen eine sichere und gut betreute Geburt zu ermöglichen. Und das schaffen wir auch bei dieser hohen Geburtenzahl“, betont Chef-Hebamme Caroline Brünger. Dabei hat das neue Jahr für das erfahrene, kompetente Team aus Hebammen, Schwestern sowie Ärzten nicht sonderlich ruhig begonnen: Bis zum vergangenen Dienstag kamen bereits 44 Babys auf die Welt. Auch in Dormagen und Grevenbroich stieg die Zahl der Geburten 2019 im Vergleich zum Vorjahr an. So kamen in Dormagen 654 Kinder zur Welt (2018 waren es 617), im Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich waren es 522 (2018: 493). Das erste Kind, das im Lukaskrankenhaus in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt hat, heißt übrigens Leonardo. Der Kleine – 49 Zentimeter groß und 3,4 Kilogramm schwer – kam am Neujahrsmorgen um 7.15 Uhr zur Welt.