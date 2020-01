Stadtentwicklung Neuss : Bürgermeister Breuer forciert Gartenschau-Bewerbung für 2026

Auf einem 2012 brach gefallenen Zechengelände in Kamp-Lintfort eröffnet im April die nächste Landesgartenschau. Sie ist ein Katalysator für die Stadtentwicklung der Bergbaustadt und initiiert weitere Investitionen wie den Anschluss der Stadt an das Eisenbahnnetz. Foto: Imma Schmidt

Neuss/Kamp-Lintfort Das Stadtoberhaupt treibt die Vorbereitungen auch ohne ausdrücklichen Ratsauftrag weiter voran. Er glaubt an einen positiven Langzeiteffekt für Neuss. Diese Sicht untermauern die Verantwortlichen der Landesgartenschau 2020.

Die Rechnung Von 30,8 Millionen Euro, die in Laga plus Stadtquartier investiert werden, decken Zuschüsse 22,6 Millionen. Der Rest soll über Einnahmen der Laga GmbH, Sponsoren und Eintrittsgelder eingespielt werden.

Diese Studie ist eine Grundlage, auf die bei der Bewerbung aufgebaut werden soll. Das Stadtentwicklungskonzept, die Ergebnisse aus dem Workshopverfahren „Hammfeld-West“ und die im Zusammenhang mit der Wendersplatz-Debatte angestellten Überlegungen zur „Urbanen Mobilität“ kommen nach Darstellung von Planungsdezernent Christoph Hölters noch hinzu. Mit diesem Paket glaubt die Verwaltung so viel Grundlagenarbeit schon geleistet zu haben, dass eine Bewerbung für 2026 auch dann noch gelingen kann, wenn sich erst ein im Oktober neu konstituierter Rat für diesen Weg entscheidet. Im Grunde, sagt Hölters, fehle nur noch eine Machbarkeitsstudie plus Kostenschätzung, die dem Land mit der Bewerbung vorzulegen ist.

Dass eine Bewerbung in kurzer Zeit gelingen kann, haben die Verantwortlichen in Kamp-Lintfort gezeigt, wo am 17. April die nächste Landesgartenschau eröffnet wird. Ende 2012 schloss dort das Bergwerk „Friedrich Heinrich“, schon im August 2014 waren die Pläne zur Umwandlung des 25 Hektar großen Zechengeländes so weit gediehen, dass sich die Stadt damit um die Ausrichtung der Landesgartenschau bewerben konnte.