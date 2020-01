Premiere am RLT : Schauspiel mit verschiedenen Wahrheiten

Neuss Am RLT hat als Deutsche Erstaufführung „Vor dem Entschwinden“ des französischen Dramatikers Florian Zeller Premiere.

Dass ein Landestheater die Deutsche Erstaufführung eines Stücks im Spielplan hat, zeugt entweder vom Spürsinn des Intendantenteams oder von Glück. Beides war es wohl, was nun dazu führt, dass das Schauspiel „Vor dem Entschwinden“ des französischen – und sehr angesagten – Dramatikers Florian Zeller am morgigen Samstag im RLT Premiere hat.

Eine Frage, die laut Gerber vorrangig Ältere betrifft, so dass er auch davon ausgeht, dass „das Stück nicht zwingend etwas für Pubertierende“ ist. Erzählt wird in unterschiedlichen Perspektiven, aus Sicht der vier Familienmitglieder, es bleibt unklar, welche Wahrheit die reale ist. Verschiedene Möglichkeiten werden durchgespielt, Erinnerungen an Ereignisse und Personen lebendig.„Das macht es schwierig, das Stück in den Griff zu bekommen“, sagt der Regisseur – der gleichwohl sicher ist, dass es dem Zuschauer nicht schwer fallen wird, durchzusteigen. „Voraussetzung ist allerdings, dass er sich irgendwie mit dem Thema schon mal befasst hat.“