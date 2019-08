Polizei in Neuss ermittelt : Einbruchsversuche in der Innenstadt

Neuss Unbekannte haben am Dienstag und am Mittwoch in der Neusser Innenstadt versucht, in Wohnungen einzubrechen – in beiden Fällen ohne Erfolg. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen Dienstagabend, 23 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, nahmen Täter eine Eingangstür am Platz am Niedertor ins Visier. Doch weder ließ sich die Tür aufhebeln, noch war die Beschädigung des Schlosses zielführend. Am Mittwochabend schlugen erneut Unbekannte zu, diesmal an der Kapitelstraße. Zwischen 18 und 20 Uhr machten sie sich an einer Haus- und einer Nebeneingangstür zu schaffen. Die Täter entkamen jeweils unerkannt.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe und fragt: Wer hat zu den genannten Tatzeiten etwas Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zu Verdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

