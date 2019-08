Bei Einbruch in Neuss : Uhren und Schmuck gestohlen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Neuss Am Grefrather Weg ist es am Dienstag zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zur Tatzeit, zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über ein Fenster in die Wohnung und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Es wurden nach bisherigen Erkenntnissen Uhren und Schmuck gestohlen. Zeugenhinweise an die Polizei unter 02131 3000.

(NGZ)