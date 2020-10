Hafen in Neuss : Aluminium-Späne geraten in Halle in Brand

Die Feuerwehr Neuss rückte an die Memeler Straße aus (Themen-Bild). Foto: Feuerwehr Neuss

Neuss An der Memeler Straße im Neusser Hafengebiet ist es am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr zu einem Brand in einer Produktionshalle gekommen.

Es brannten auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmeter zur Weiterverarbeitung in der Halle gelagerte Aluminium-Späne. Durch den Einsatz von Löschsand wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Das teilt die Feuerwehr Neuss mit.

Die Rauchentwicklung begrenzte sich auf das direkte Umfeld der Memeler Straße. Laut Feuerwehr bestand keine gesundheitliche Gefahr für die Anwohner. Es wurde niemand verletzt.

(NGZ)