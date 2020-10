Nach Unfall in der Neusser Nordstadt : 83-Jähriger erliegt schweren Verletzungen

Die traurige Nachricht teilte die Polizei am Mittwoch mit. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nordstadt Ein 83 Jahre alter Neusser, der am 15. September in einen Verkehrsunfall verwickelt war, ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Unfall ereignete sich an der Further Straße, Höhe Burgunder Straße. Eine Seniorin wollte damals um 9.20 Uhr mit ihrer Gehhilfe einen Fußgängerüberweg überqueren. Gleichzeitig befuhr der 83-Jährige mit seinem Kleinkraftrad die Further Straße in Richtung Berliner Platz. Auf dem Zebrastreifen kam es dann zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer.

(NGZ)