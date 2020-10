Der SID wird 75 Jahre alt : Sport-Informations-Dienst war 33 Jahre in Neuss zu Hause

Neuss Der Sport-Informations-Dienst (sid) feiert sein 75-jähriges Bestehen. Lange Zeit war der sid in Neuss beheimatet. Das 60-Jährige wurde groß im Zeughaus gefeiert.

Neuss wird darin sicherlich eine Rolle spielen, schließlich verbrachte die größte Sport-Nachrichtenagentur Deutschlands 33 ihrer 75 Lebensjahre in der Quirinus-Stadt. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1977 siedelte der sid von Düsseldorf, wo ihn Professor Alfons Gerz im September 1975 gegründet hatte – die erste Meldung wurde am 1. Oktober, damals noch per Briefdienst verschickt – ins Pressehaus an der Moselstraße um. Dort wurde 1985 auch das 40-Jährige gefeiert: „Es stand im sid, so könnte jeder Satz einer Rückschau auf 40 Jahre Sport und Politik eingeleitet werden,“ sagte der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau in seiner Festansprache.