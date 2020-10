Tiertafel Neuss : Mehr bedürftige Tierhalter, aber weniger Spender

Neuss Es ist eine Entwicklung, die den Verantwortlichen Sorgen bereitet: Die Zahl der Bedürftigen, die das Angebot der Neusser Tiertafel nutzen, hat in den vergangenen Monaten, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, zugenommen.

„Allerdings ist gleichzeitig die Zahl der Spender zurückgegangen“, sagt die Vereinsvorsitzende Brigitte Lorbach. Man sei regelrecht „gebeutelt“ von der Krise. Und das gleich mehrfach: Denn während des Lockdowns hatten sie und ihr Team nicht die Möglichkeit, an Orten wie Schloss Dyck und dem Kinderbauernhof in Selikum für ihre Tiertafel zu werben. „Hinzukam, dass durch die Baustelle an der Bergheimer Straße ein Baucontainer direkt vor unserem Laden stand“, sagt Schatzmeisterin Sylvia Braschke. Zudem war die Ausgabe zeitweise nur vor dem Ladenlokal möglich. Seit Oktober sind die Öffnungszeiten an den Ausgabe-Tagen (11 bis 15.30 Uhr) zwar wieder regulär, das Problem fehlender Spenden besteht jedoch weiterhin.