Friederike Fahr führt die Rheurdter Lions-Frauen

Rheurdt Colette Piret-Biele hat sich als Präsidentin verabschiedet. Trotz Lockdowns konnten die Lions-Frauen im zurückliegenden Jahr mit coronakonformen Aktionen ihrem Motto „We serve“ gerecht werden.

Der Beginn ihrer Präsidentschaft sah alles andere als vielversprechend aus. Mit einem Lockdown nach dem anderen schien es zunächst unmöglich, das Lions-Motto „We serve“ (Wir dienen) umzusetzen und diejenigen zu unterstützen, die eine helfende Hand benötigen. Dennoch gelang es dem Club mit neuen Aktivitäten, wie den Spendenwanderungen „Outrun the Virus“ oder dem „Martinsmarkt to Go“ die karitative Arbeit fortzusetzen, für die die Frauen seit 30 Jahren regelmäßig zusammenkommen – inzwischen auch online, wenn es sein muss.

Die neue Präsidentin Friederike Fahr kündigte das Motto an, unter das sie ihr Lions-Jahr stellen will: „Unser Club ist sehr bunt – zwischen unserem jüngsten und ältesten Clubmitglied liegen 50 Jahre Lebensalter; die Gründungsmitgliederinnen und die zuletzt eingetretenen Löwinnen haben ganz unterschiedliche Club- und Organisationserfahrungen“, sagte sie. „Dennoch haben wir alle ein Ziel: unseren Gästen bei Activities eine schöne Zeit zu bereiten, aber vor allem unsere Mitmenschen zu unterstützen. Und das schaffen wir gemeinsam, indem wir uns in der Gestaltung der Zukunft durch unsere Tradition leiten lassen.“