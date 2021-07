Aktion am Weyershof in Neukirchen-Vluyn bringt 1200 Euro : Blühstreifen-Paten helfen sozialen Projekten

Neukirchen-Vluyn Im Frühjahr hatten Bärbel Scholtheis und Gerd Luyven am Weyershof Blühstreifen angelegt und um Sponsoren geworben. Das Geld sollte an soziale Zwecke gehen, und zu gewinnen gab’s für die Unterstützer auch etwas. Jetzt konnten drei Einrichtungen jeweils 400 Euro entgegennehmen.

Die Freude der Empfänger war groß, wie Reinhild Freese, Projektkoordinatorin im Tuwas-Nähzimmer, bestätigte. Corona hatte zum Stillstand im Nähzimmer auf der Hochstraße im Dorf Neukirchen geführt. „Jetzt starten wir wieder, auch mit einem Angebot für kleine Gruppen.“ So gibt es im Rahmen von „40 Jahre – 40 Impulse“ zum Stadtjubiläum ein Turnbeutel-Nähen für Kinder am 17. Juli. Sie erfahren, wie ausgediente Textilien eine zweite Verwendung erfahren. Das Tuwas-Vierjahreszeiten-Projekt steht unter dem Motto „saisonal-regional“ und bietet die eigene Ernte aus den Projektgärten, Topfkräuter und vieles mehr im Neukirchener Dorfgarten, Höhe Rossmann, gegen eine Spende an. Der Markt findet dienstags von 9 bis 17.30 Uhr statt und lohnt sich. Die DRK-Kleiderkammer, in der alten Diesterwegschule mit VHS und Musikschule nimmt Kleiderspenden, Haushaltsgeräte, Spielsachen an und gibt sie an Bedürftige weiter. Andere Kunden zahlen einen Obolus zwischen 50 Cent und zwei Euro. Ein Wochenende in der Ferienwohnung auf dem Weyershof als Sonderpreis hat das Ehepaar Wörpel aus Kamp-Lintfort gewonnen.