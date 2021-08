Aktion des Awo-Bahnhofs : „Das Meer beginnt hier“ – auf Rheurdts Gullydeckeln

Rheurdt Der Awo-Bahnhof beteiligt sich an einer Aktionswoche der Jugendzentren im Südkreis Kleve. Gullydeckel sollen mit der Aufschrift „Das Meer beginnt hier“ versehen werden. Denn die Vermüllung der Umwelt und der Weltmeere beginne direkt vor der eigenen Haustür.

Die Aktionswoche der Jugendzentren läuft vom 3. bis zum 10. September, das Team des Awo-Bahnhofs Rheurdt will dabei am Mittwoch, 8. September, mit Kindern und Jugendlichen tätig werden. Aus Sicherheitsgründen bemalen sie nur Gullys auf Gehwegen und in verkehrsberuhigten Bereichen. „Wir bekommen eine Schablone“, sagte Sabrina Kleinen. Bei der benutzten hellblauen Farbe handle es sich um vegane, umweltschonende und völlig unbedenkliche Kinderschminke. Sie werde auch nicht ewig halten. „Wenn’s ein paarmal regnet, sind die Bilder weg.“ Freilich dürfen Gullydeckel nicht einfach so besprüht oder bepinselt werden dürfen. Der Awo-Bahnhof hat aber grünes Licht aus dem Rheurdter Rathaus erhalten. „Wir haben das mit dem Ordnungsamt abgeklärt, die Aktion wurde offiziell genehmigt.“

Die Aktion entstand in einer Kooperation mit dem Straelener „Unverpackt“-Laden. Dessen Inhaberin Melanie Dornis hat bereits einige Gullydeckel in Straelen bemalt. „Im Arbeitskreis der Jugendzentren fanden wir die Idee so schön, dass wir beschlossen haben, sie aufzugreifen“, sagte Sabrina Kleinen. Die Aktionswoche lehnt sich an den World Cleanup Day, den Weltaufräumtag, an. Er findet immer am dritten Samstag im September, in diesem Jahr also dem 18., statt.