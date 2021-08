Seltener Greifvogel in Rheurdt : Wiesenweihen nisten im Kengener Feld

Seltener Greifvogel in Rheurdt

Die Wiesenweihe (Themenfoto) ist in Deutschland gefährdet. Foto: Franz Kirstein

Rheurdt Naturschutzwart Ullrich Bongartz spricht von einer Sensation: Ein Wiesenweihen-Pärchen hat in Rheurdt gebrütet, zwei Jungvögel haben das Nest inzwischen verlassen. Die Greifvogel-Art ist in Deutschland immer seltener zu finden.

„Ich habe noch nie ein Nest mit Wiesenweihen am Niederrhein gesehen“, sagt Ullrich Bongartz. „In der Hellweg-Region gibt es eine größere Population, aber nicht hier.“ Der ehrenamtliche Naturschutzwart des Kreises Kleve für die Gemeinde Rheurdt beschreibt das Nest des in Deutschland stark gefährdeten Greifvogels als Sensation. „Von Thomas Bäumen, dem Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, habe ich im Juni den Hinweis bekommen, im Kengener Feld halte sich ein Pärchen Wiesenweihen auf“, blickt er zurück. „Er bat mich, mich der Sache anzunehmen.“

So versteckte sich der Rheurdter, der bis zu seinem Ruhestand hauptamtlich bei der Naturschutzbehörde des Kreises Kleve gearbeitet hatte, auf einem Ansitz auf der Aldekerker Platte, um mit Fernglas und Spektiv diese Greifvögel zu suchen, die mit einen Meter Spannweite etwas kleiner als Bussarde sind. Er entdeckte die Vögel, auf deren Speiseplan Kleinsäuger wie Wühlmäuse, Jungvögel, Eidechsen und auch Insekten stehen. Nach vielen Stunden Beobachtung konnte er den Bereich eingrenzen, wo das Nest liegen musste. „Die Fläche war eine Feldgrasfläche“, erzählt Ullrich Bongartz. „Ich habe dort ganz vorsichtig das das Nest gesucht und es schnell gefunden. Es lagen schon zwei Eier darin. Oft liegen in Wiesenweihen-Nestern drei bis fünf Eier.“

Storchennachwuchs ist die Sommerattraktion in Rheurdt

Jungvögel im Nest am Reitplatz

Jungvögel im Nest am Reitplatz : Storchennachwuchs ist die Sommerattraktion in Rheurdt

Enttäuschung in Rheurdt: Die Jungstörche sind tot

Die Küken sind vermutlich verhungert : Enttäuschung in Rheurdt: Die Jungstörche sind tot

Wenn Wiesenweihen-Küken nach 28 bis 30 Tagen schlüpfen, beginnt ihre Nestlingszeit von 30 bis 35 Tagen, in der sie Ruhe brauchen, um zu überleben, also keinerlei Störung. Ullrich Bongartz und Karl-Heinz Brauers hielten die Entdeckung geheim, um diese Ruhe sicherstellen zu können, die sonst möglicherweise von Fotografen gestört worden wäre, die auf der Suche nach Motiven sind, zum Beispiel wie Eltern ihre Küken füttern. Auch sie näherten sich nach der Entdeckung nicht mehr dem Nest, um nicht zu stören und haben so auch keine Fotos schießen können.