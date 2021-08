Baubeginn für Haus des Sports in Rheurdt : „Das wird der schönste Sportplatz am Niederrhein“

„Das wird der schönste Sportplatz am Niederrhein“

Baubeginn für Haus des Sports in Rheurdt

Rheurdt Erster Spatenstich für das Haus des Sports in Rheurdt. Ende 2022 soll das 2,1 Millionen Euro teure Gebäude fertiggestellt sein.

Ein beachtliches Tempo hat die Gemeinde Rheurdt beim Projekt „Haus des Sports“ eingeschlagen. 2019 fanden die ersten politischen Diskussionen statt, und schon Ende 2022 soll das Gebäude in Betrieb gehen. Die Vorarbeiten auf der Sportanlage am St. Nikolausweg laufen schon seit einiger Zeit. Jetzt ist der Bau offiziell gestartet: Am Dienstag fand der „erste Spatenstich“ statt.