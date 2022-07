Spielplatzaktion in Neuss : Sparkassen-Azubis greifen zur Säge

Neuss Die angehenden Banker der Sparkasse sind offenbar auch als Handwerker geschätzt, denn die Warteliste mit Anfragen für das jährliche Spielplatz-Projekt ist lang. In diesem Jahr hat das Lukaskrankenhaus das große Los gezogen.

Am Donnerstag wurden letzte Details zu Unterbringung und Finanzierung besprochen. Üblich ist, berichtet Stefanie Krömer von der Sparkasse, dass die Sparkasse alles zahlt. In diesem besonderen Fall bringt sich aber auch die Aktion Luftballon als Förderverein der Kinderklinik finanziell ein, sodass nun ein größerer fünfstelliger Betrag zur Verfügung steht. Für Kost und Logis sorgt das Lukaskrankenhaus, denn die Bank-Azubis sind während der Aktionswoche rund um die Uhr zusammen, sagt Krömer.

Die Sparkassensprecherin war 2009 selbst „Azubine“ und an der damals erst zweiten Spielplatzaktion beteiligt. Die kam einer Schule in Kaarst zugute. „Den Spielplatz gibt es noch“, sagt sie nicht ohne Stolz – und die damals geknüpften Kontakte in vielen Fällen auch. Denn das ist aus ihrer Sicht ein wichtiger Effekt, wenn angehende Banker „den Kugelschreiber gegen eine Säge tauschen“. Diese Aktion, sagt Krömer, mache nicht nur Begegnungen in einem ganz anderen Umfeld möglich, sondern schaffe auch ein Wir-Gefühl. „Und man tut etwas Gutes für die Region“.