Rheurdt : Ordnungsamt geht gegen Falschparker in Neufeld vor

Ordnungsamt geht gegen Falschparker in Neufeld vor

Der Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg an der Neufelder Straße ist teils arg mitgenommen. Hier darf nicht geparkt werden, mahnt die Stadt. Foto: Josef Pogorzalek

Rheurdt Mit verstärkten Kontrollen – und gegebenenfalls Knöllchen – will die Gemeinde Rheurdt gegen Falschparker im Ortsteil Neufeld vorgehen. Schon seit längerer Zeit gebe es dort Probleme an der Neufelder Straße, einer Landesstraße, die gleichzeitig Ortsdurchfahrt ist.

Die Beschwerden von Anwohnern über die parkenden Nachbarn häuften sich, auch der Landesbetrieb Straßen NRW, der die Sicherheit auf der Straße zu gewährleisten und den Grünstreifen zu pflegen hat, sei mit der Situation unglücklich. Der Landesbetrieb habe am Straßenrand Pflöcke eingeschlagen, um das Parken zu unterbinden. „Aber die Leute reißen die aus“, sagte Kleinenkuhnen. Nun habe das Straßenverkehrsbehörde die Gemeinde aufgefordert, das geltende Recht durchzusetzen. Nach dem sei das Parken auf den Banketten nämlich verboten. Am Straßenrand verläuft eine weiße Linie, die nicht überfahren werden dürfe. „Das beachtet man nicht“, sagte Kleinenkuhnen. Das Ordnungsamt kontrolliere deshalb verstärkt in Neufeld, sagte Kleinenkuhnen. Parksünder werden zunächst mit Zetteln über die Rechtslage informiert. Stelle sich keine Besserung ein, folgen demnächst Knöllchen. Auf der anderen Straßenseite dürfe allerdings geparkt werden, sagte der Bürgermeister weiter.