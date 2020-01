Dreister Diebstahl : Malteserrüde aus geparktem Auto gestohlen

Neukirchen-Vluyn Ein dreister Diebstahl dürfte Dienstag Abend ein Schock für eine 44-jährige Duisburgerin gewesen sein: Aus ihrem schwarzen BMW Mini hatten Unbekannte ihren weißen Malteserrüden gestohlen, der auf dem Beifahrersitz auf seine Besitzerin gewartet hatte.

Die Frau hatte den Wagen mit einem Mülheimer Kennzeichen gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet in Vluyn an der Inneboltstraße vor einem Kosmetiksalon abgestellt. Als sie gegen 18.15 Uhr aus dem Geschäft zurückkehrte, war der Hund verschwunden. Da keine Aufbruchspuren an dem Auto vorhanden waren, hat die Besitzerin das Fahrzeug möglicherweise nicht elektronisch verriegelt, berichtete die Polizei. Das Tier, das auf den Namen „Wuffy“ hört, trug kein Halsband.