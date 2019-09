Grundstück gesucht, Mittel vorhanden : Rheurdt arbeitet an einem Spielplatz für Neufeld

Rheurdt arbeitet an einem Spielplatz für Neufeld

In Neufeld fehlt ein Kinderspielplatz. Darauf haben junge Eltern aufmerksam gemacht. Nun sucht die Gemeinde Rheurdt ein passendes Grundstück. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Es gibt positive Zeichen für den von Kindern und Eltern in Neufeld geforderten Spielplatz. Wie Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen unserer Zeitung sagte, habe sich ein Grundstücksbesitzer in ersten Gesprächen aufgeschlossen gezeigt.

Bei zwei weiteren Flächen stehe eine Reaktion des Besitzers noch aus. In den Etatentwurf der Gemeinde für 2020 sollen die Mittel für den Spielplatz in vollem Umfang eingestellt werden, sagte Kleinenkuhnen. Der Gemeindehaushalt werde natürlich anschließend von den Parteien beraten und brauche einen politischen Beschluss.

Damit der Spielplatz gebaut werden kann, sollen Gelder in den Gemeindeetat 2020 eingestellt werden. Der Spielplatz solle ein Angebot für kleinere Kinder bieten, aber auch Tore und einen Bolzplatz für die etwas Größeren bekommen, so schildert es der Bürgermeister. Auch an Sitzgelegenheiten für die Eltern und Großeltern werde gedacht. Hinzu komme ein Unterstand, der bei Regen Schutz bietet.