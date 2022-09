Stadtradeln in Neukirchen-Vluyn : JSG hat gleich zweimal die Nase vorn

Neukirchen-Vluyn Beim Stadtradeln traten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Julius-Stursberg-Gymnasium engagiert in die Pedale. Die Schule konnte gleich in zwei Wertungen einen ersten Platz verbuchen.

Zum siebten Mal beteiligte sich der Kreis Wesel und damit auch die Stadt Neukirchen-Vluyn an dem bundesweiten Mobilitätswettbewerb. Bürgermeister Ralf Köpke gabe zu Beginn der Siegerehrung zunächst einen kleinen Rückblick auf die diesjährige Aktion: Drei Wochen im Mai waren 864 Radlerinnen und Radler in Neukirchen-Vluyn in die Pedale getreten und erradelten in 54 Teams insgesamt 141.473 Kilometer. „Das ist ein neuer Rekord“, freute sich Köpke und setzte gleich ein Ziel für das Stadtradeln 2023, nämlich dann die 1000er Marke bei den Teilnehmenden zu knacken. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte des Julius-Stursberg-Gymnasiums hatte am Mittwoch gleich zweimal Grund zur Freude. Mit 23.595 Kilometern gelangte die Schule auf Platz 1 der besten Teams, vor dem Team Pelikan (13.137 Kilometer) und dem Unternehmen Trox 9273 Kilometer).

Außerdem landete die ehemalige Klasse 5d mit 3919 Kilometern auf den ersten Platz in der Kategorie „radelaktivste Schulklasse einer weiterführenden Schule. Dafür gab es nicht nur viel Applaus und eine Urkunde sondern auch einen Scheck in Höhe von 100 Euro. Auf den zweiten Platz gelangte die ehemalige Klasse 6d (2593 Kilometer) und erhielt dafür 50 Euro. In der Kategorie“ „radelaktivste Grundschulklasse hatte die 4a der Antoniusschule mit 1142 erradelten Kilometern die Nase vorn, auch dies wurde mit einem Scheck in Höhe von 100 Euro belohnt. Die Preisgelder wurden auch in diesem Jahr von der Volksbank am Niederrhein gesponsert. Deren Chef, Guido Lohmann, sprach nicht nur den positiven Effekt des Radfahrens auf die Gesundheit an, sondern auch die positiven Auswirkungen auf das Klima. „Erwachsene reden oft über die Klimakrise, machen aber nichts. Ihr habt bewiesen, wie man mit einfachen Mitteln was ändern kann“, lobte er die Schülerinnen und Schüler. Klimaschutzmanagerin Ingrid von Eerde gab bereits einen Ausblick auf das Stadtradeln 2023, dieses findet vom 1. bis 21. Mai statt.