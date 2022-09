Verkehr in Neukirchen-Vluyn : Stadt beendet Ampel-Test

Neukirchen-Vluyn Die Ampelanlage am Vluyner Südring, welche die Stadt testweise dort aufgebaut hatte, wird wieder abgebaut. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt: Die Stadtverwaltung bittet um Feedback.

An der Kreuzung Vluyner Südring / Sittermannstraße / Terniepenweg in Vluyn wurde seit Ende August eine Ampelanlage getestet. Es ging in der dokumentierten Testphase um die Frage, ob der Verkehr mit einer Ampel reibungsloser und sicherer laufen kann. Die Anlage wird am 9. September wieder abgebaut, teilte die Stadt Neukirchen-Vluyn mit. Hintergrund ist die Erschließung des Baugebiets auf dem ehemaligen Sportplatz an der Sittermannstraße. Der Stadtrat hatte in diesem Kontext beschlossen, die Verkehrssituation überprüfen zu lassen. Zusätzlich zur Dokumentation durch ein externes Büro bittet die Stadtverwaltung nun Verkehrsteilnehmende sowie Anwohnende um direktes Feedback. Unter der E-Mail-Adresse Ampel-Vluyn@neukirchen-vluyn.de können Bürgerinnen und Bürger bis zum 16. September ihre Wahrnehmung der Testphase direkt an das Tiefbau- und Grünflächenamt senden. Die Rückmeldungen werden gemeinsam mit den Einschätzungen von Polizei und Stadtverwaltung sowie den Aufzeichnungen der Verkehrsströme bei der Handlungsempfehlung berücksichtigt, die den Fachausschüssen zur Beschlussfassung vorgelegt wird.