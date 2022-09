Comedy Arts in Moers : Wie Humor den politischen Krisen trotzt

Carsten Weiss nennt Ulan & Bator die kühnsten Absurdisten in Deutschland. Ihr neues Programm heißt „Zukunst“. Das Duo gastiert am Comedy-Freitag in der Enni-Eventhalle. Foto: RP/Veranstalter

Interview Moers Feuertaufe für den neuen künstlerischen Leiter des Comedy Arts Festivals: Carsten Weiss präsentiert von Donnerstag bis Sonntag seine erste Ausgabe des Humorfestivals. Wo die Comedy-Fans Teil eines großen Flashmobs in Moers werden können.

Weiss Der Auftakt steht unter dem Titel „Drei Pfund Wahnsinn to go“. Er steht gleichzeitig für die drei Künstler Christian Ehring, HG. Butzko und Anny Hartmann, die sich in dieser Konstellation exklusiv zu einem politischen Kabarettabend in Moers einfinden, und für die Themen, die sie aufgreifen werden. Nach zweieinhalb Jahren gibt es einiges politisch aufzuarbeiten: Corona, Klima und Krieg in der Ukraine. Wir starten zum ersten Mal in der Festivalgeschichte mit einen politischen Kabarettabend. Wenn nicht in Krisenzeiten wie diesen – wann dann? Das Publikum darf sich auf einen humorvollen Blick in diverse politische Abgründe gefasst machen, der nicht an der eigenen Haustür wegschaut.