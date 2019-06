Nettetal : WIN: Drei neue Bäume für jeden gefällten Baum

Für jeden gefällten Baum in Nettetal sollen künftig drei neue gepflanzt werden. Dies wünscht sich die Fraktion der Wählergemeinschaft WIN und hat einen entsprechenden Antrag an die Stadtverwaltung formuliert.

„Aus Klimaschutzgründen ist Stadtgrün, insbesondere in Form von Bäumen sinnvoll und notwendig“, heißt es in dem Schreiben: „Bäume binden CO2, produzieren Sauerstoff, spenden Schatten und kühlen ihre Umgebung an heißen Tagen. Dieser Kühlungseffekt wirkt der Notwendigkeit von Klimaanlagen entgegen und ist damit doppelt CO2-relevant.“ Momentan sei es so, schreibt der Fraktionsvorsitzende Hajo Siemes, dass für einen gefällten Baum im günstigsten Fall eine Nachpflanzung mit einem jungen Baum erfolge: „Diese Regelung führt faktisch zu einer Abnahme des Baumbestands im Stadtgebiet.“