Breyell : Das lange Warten auf den Baubeginn

Breyell Das neue Wohngebiet Hohlweg in Breyell bereitet Grundstückskäufern Sorgen. Der Baubeginn verzögert sich seit mehr als einem Jahr. Für manche Hausbauer steigen dadurch die Kosten durch Miete, Abtragung und Zinsen.

Der Traum vom eigenen Haus auf dem Land kann auch zu einem Alptraum werden. Diese Erfahrung machen derzeit Menschen, die sich schon vor einiger Zeit für den Kauf eines Grundstücks im neuen Breyeller Baugebiet am Hohlweg entschieden haben.

Dort sollten schon längst schmucke Einfamilienhäuser stehen, stattdessen aber ist die Erschließung der Fläche immer noch nicht komplett abgeschlossen. Für die Käufer der Grundstücke tun sich damit für sie ungeahnte Probleme auf. Zu den Betroffenen gehört die Familie Meier (Name von der Redaktion geändert). „Wir haben im September 2017 ein mehr als 500 Quadratmeter großes Grundstück für knapp 90.000 Euro vom Bauträger gekauft, wobei wir die Hälfte des Preises sofort zahlen mussten und die zweite Hälfte nach Abschluss der Erschließung folgen sollte“, sagt der Vater. Auf das Baugebiet war die Familie über die ausgestellten Bautafeln aufmerksam geworden, die darüber informierten, dass in diesem Bereich ein Neubaugebiet mit 40 Wohnparteien entstehen würde.

Option Das Baugebiet kann nach Süden in Richtung Schmaxbruch noch erweitert werden.

Sie waren nicht die einzigen, die die Verträge unterschrieben und die notwendigen Vorbereitungen für den Hausbau starteten. In ihrem Fall bedeutete dies, dass sie ihre Unterschrift für einen Vorvertrag zu einem Fertighaus gaben. Zudem zogen sie zum Übergang in eine kleinere und günstigere Wohnung um, damit die Zeiten der Doppelbelastung durch Miete und Abtragung des aufgenommenen Kredits besser zu leisten waren. Die Kreditverträge liefen dabei mit einem Jahr der Bereitstellung. Alles schien perfekt geplant und vorbereitet.

Doch Ende 2017 hatte sich in dem Neubaugebiet in Sachen Erschließung immer noch nichts getan. Einen schriftlichen Zeitplan hatte die Familie nach eigenen Angaben nicht erhalten. „Es gab immer nur mündliche Zusicherungen, dass es bald losgehen sollte“, berichtet Meier. Die hätten Ende 2017 so ausgesehen, dass spätestens im März 2018 alles fertig sein sollte und mit dem eigentlichen Hausbau begonnen werden könnte. Der März kam, aber die Erschließung nicht. „Wir haben immer wieder beim Bauträger nachgefragt. Wir wurden aber nur hingehalten. Es gebe Probleme mit den Kanälen, sie wären unterdimensioniert. Dann wiederum war es das schlechte Wetter“, erzählt Meier.