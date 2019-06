Nettetal/Berlin : 50. Besuch in Berlin

Uwe Schummer (li.) und Heinz-Willi Schmitz. Foto: Schwerdt

Nettetal Der Nettetaler Heinz-Willi Schmitz besuchte zum 50. Mal den heimischen Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer in Berlin. Mit dabei waren 55 Teilnehmer. Rund 3000 Nettetaler führte er in den vergangenen Jahren vom Niederrhein in die Bundeshauptstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als besondere Ehre zum Jubiläum überreichte der Parlamentarier dem „Tüter“ – sein Großvater war Nachtwächter mit Tröte als Signal zur Warnung in Kaldenkirchen – ein Werk des Künstlers Hermann Josef Hack im Andachtsraum des Deutschen Bundestags. „Das Gemälde mahnt, dass wir als Abgeordnete im Bundestag nicht abheben. Der Kontakt zu den Menschen im Heimatkreis ist dafür die beste Sicherung. Dafür sorgt Heinz-Willi Schmitz mit seinen Fahrten“, sagt Schummer.

(RP)