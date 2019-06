Hinsbeck : Bauverein St. Peter Hinsbeck stellt Leergutbox auf

Hinsbeck Mit kleinen Aktionen versucht der 2017 gegründete Bauverein St. Peter Hinsbeck Finanzmittel für die Erhaltung der Pfarrkirche zu generieren. Eine dieser Ideen ist eine Leergutbox für PET-Pfandflaschen.

Vorstandsmitglied Marcus Andrzejewski fertigte sie, die Kinder der Kita St. Peter bemalten sie mit einem Bild der Pfarrkirche. Schon nach der ersten Woche in der Kita waren zwei Säcke voll. Das wären rund 15 Euro pro Woche, 780 Euro im Jahr oder, wenn an der Kirche in 20 Jahren eine Reparatur notwendig würde, 15.600 Euro.