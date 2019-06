Breyell : Philipp Heks ist Jubiläumskönig der Glabbacher

Breyell Philipp Heks von der St.-Hubertus-Bruderschaft in Hinsbeck-Glabbach hat mit dem 127. Schuss den Vogel von der Stange geholt. Der Vogelschuss des Bezirksverbands Nettetal-Grefrath fand bei der St.-Maria-Himmelfahrt-Bruderschaft in Breyell-Natt, Heimatbruderschaft des amtierenden Bezirkskönigs Markus Anstötz, statt.

Der Vogelschuss begann erstmals mit einer Messfeier in St. Lambertus Breyell. Von dort marschierten die Schützen zum Vogelschuss auf dem Gelände der Spedition Nisters in Breyell-Natt. Um 17.15 Uhr – nach mehr als zweieinhalb Stunden einschließlich der Verschnaufpausen – fiel der Vogel. Der 24-jährige Heks vertritt den Bezirk nun beim Bundeskönigsschießen am 6. September in Schloss Neuhaus/Paderborn. „Wir werden ihn würdig begleiten. Der Bus ist schon bestellt“, sagte Bezirksbundesmeister Hans Puschmann.